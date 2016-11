Le PDG de Sonelgaz à Jijel : Le complexe sidérurgique alimenté en énergie fin 2017

Réagissez

La visite, mardi à Jijel, du PDG du groupe Sonelgaz, Mustapha Guitouni, a été essentiellement axée sur l’alimentation en énergie électrique du futur complexe sidérurgique d’Algerian Qatar Steel (AQS) où les travaux de montage avancent à un taux appréciable.

Dans la zone de Bellara, commune d’El Milia, sur le chantier de la centrale électrique de 1398,18 MW dont le contrat a été signé en août 2013, tout semble être déjà sur place, côté approvisionnements en charpente et en équipements. Mais pour ce qui est du génie civil, les choses ne semblent pas avancer au rythme nécessaire pour permettre aux sociétés sud-coréennes Hyundai Engeneering et Daewoo International, de démarrer les opérations de montage.

Des instructions ont été données pour recruter 900 travailleurs et le renforcement des équipes, alors que la demande des Sud-Coréens pour le recrutement de la main-d’œuvre étrangère spécialisée a été évacuée. La centrale ne sera réceptionnée qu’en 2018 et le complexe sidérurgique bénéficiera d’une alimentation à partir d’une amenée d’Oued Athmania, qui devrait être opérationnelle en septembre 2017. Cette ligne de 69 km coûtera 2,64 milliards de dinars.

Selon le DG adjoint d’AQS, Sofiane Chaib-Sebti, l’alimentation en énergie électrique des installations du port de Djendjen est prévue pour décembre 2017, celle du chantier déjà réalisé, l’alimentation provisoire du complexe (fonctionnement des laminoirs) à partir de la ligne Oued Athmania – El Milia, est attendue pour juin 2016, avant l’alimentation définitive à partir du poste de Ouled Yahia.

Face aux craintes d’AQS, le PDG de Sonelgaz a tenu à rassurer en disant : «On a renforcé les équipes à la centrale, on est prêts pour l’alimentation en gaz, pour l’énergie électrique, elle sera là en septembre 2017 et elle alimentera la première tranche que compte lancer le complexe sidérurgique de Bellara.» A notre question sur le retard accusé au niveau de la centrale électrique qui doit fournir 400 MW au complexe d’AQS, Mustapha Guitouni répondra : «C’est une impression que vous avez, une centrale c’est un travail de 48 mois.

Dans le meilleur des cas, la phase génie civil est conforme au planning tracé, et on sera à l’heure.» Pour la partie gaz, l’avancement des travaux est plus rassurant, selon les explications données sur le site. A Ouled Yahia, le PDG de Sonelgaz s’est enquis des travaux de réalisation des postes de transformation de 400/220 kV et 220/60 kV dont le chantier a été ouvert en mai 2014 pour un délai de 24 mois. Il s’est étonné qu’aucun abri n’ait été remarqué sur le chantier, alors que le wali, Larbi Mezroug, a fait son constat en disant que «le chantier était à l’abandon, Dieu merci, on a repris».

Les responsables du chantier ont, pour leur part, soulevé les difficultés causées par les intempéries. D’un coût de 5,30 milliards de dinars en hors taxes, les deux postes permettront pour l’un (400/220 kV), l’évaluation de la future centrale électrique de Bellara, pour l’autre (220/60 kV), le renforcement de la sécurité d’alimentation de la région de Jijel, notamment El Milia, El Ancer, Beni H’bibi, Kheïri Oued Adjoul et Sidi Abdelaziz, ainsi que la station de pompage en aval du barrage de Boussiaba.