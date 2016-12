Le parcours historique de Ferhat Abbas revisité à Jijel

Réagissez

Le parcours historique du militant de la cause nationale et homme d’Etat, Ferhat Abbas, premier président du Gouvernement provisoire de la République algérienne, sera passé en revue, à l’occasion du 31e anniversaire de sa disparition. Un riche programme a, pour cette circonstance, été mis en place par la maison de la culture Omar Oussedik, avec la contribution du Musée du moudjahid, du Centre national d’études et de recherche dans le mouvement national de la Révolution du 1er Novembre, ainsi que de la maison de la culture de Sétif, pour la célébration de cet événement, le samedi, 24 décembre.

Des pavillons retraçant le testament politique de l’homme, le discours de proclamation du GPRA, ses livres et publications, ainsi que ses effets personnels seront au programme de l’exposition programmée. L’autobiographie du président Ferhat Abbas, sa pensée et ses positions nationales seront également au menu des interventions programmées pour la circonstance. Dans ce programme est prévue une rencontre de football opposant des anciens joueurs de la wilaya de Jijel et ceux de l’USM Sétif, dont Ferhat Abbas fut un de ses membres fondateurs et président d’honneur en 1933, qui se tiendra au stade Amirouche, au centre ville de Jijel.

Né le 24 août 1899 dans la région de Taher, dans une famille paysanne,

Ferhat Abbas est le premier président du GPRA, à sa proclamation, le 19 septembre 1958. Homme d’Etat et leader nationaliste, il est membre du FLN durant la guerre de Libération nationale. Elu par une large majorité, il devient président de la première Assemblée nationale constituante à l’indépendance du pays, avant de quitter cette fonction le 15 septembre 1963. Fervent démocrate, en dépit de son retrait de la vie politique, il est décoré de la médaille de résistant par le défunt président Chadli Benjedid, le 30 octobre 1984. Il meurt, le 24 décembre 1985. Il est enterré au carré des martyrs d’El Alia, à Alger.