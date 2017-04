Le NRBBA remporte le tournoi play-off d’El Milia

Réagissez

Le NRB Bordj Bou Arréridj a remporté le deuxième tournoi play-off de la troisième phase du Championnat national de Super- division de volley-ball, qui s’est déroulé du 20 au 22 avril à la salle omnisports de la ville d’El Milia.

Les Bordjiens, qui comptabilisent dans le tableau de classement huit points, ont remporté leurs trois matchs devant respectivement le GSP Alger, l’Etoile sportive de Sétif et enfin l’OMK El Milia, sur les scores de 3/2, 3/1 et 3/0. Avec six points, le GSP est arrivé en deuxième position après une première défaite devant le NRBBA et deux victoires successives devant l’OMK et l’ESS sur les scores de 3/1 et 3/2.

L’équipe de la ville d’El Milia, organisatrice du tournoi, s’est classée troisième avec trois points, après une victoire face à l’ESS et deux défaites devant le GSP et le NRBBA. L’ESS a fermé la marche avec un point, après avoir enregistré quatre défaites devant ses adversaires.

Le dernier tournoi, qui se déroulera chez les Pétroliers du GSP, à Alger, le week-end prochain, sera décisif pour déterminer le champion d’Algérie de Superdivision de volley-ball de la saison 2016/2017, même si le NRBBA, déjà finaliste de la coupe d’Algérie avec l’OMK, a pris une sérieuse option pour le sacre final.