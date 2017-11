Le nouveau président de la JSD démissionne

Réagissez

La famille sportive de la JSD a vécu un coup de théâtre des plus inédits, lundi dernier, lorsque le nouveau président du club, évoluant en Division nationale amateur (DNA) du groupe Centre-Est, a démissionné de son poste 24 heures après son élection.

Yazid Ben Tbibal a jeté l’éponge après avoir pris connaissance de la situation de la JSD, prise dans l’étau de ses dettes et des contrats des joueurs signés à des montants importants, soutiennent des sources initiées. Avant lui, c’était Salah Ben Hbiles, élu au mois de juillet dernier, qui a démissionné de son poste de président, après avoir fait face à une grogne des joueurs, qui n’ont pas cessé de déclencher des grèves pour revendiquer le paiement de leurs droits financiers. Face à cette situation, qu’il ne contrôlait plus, il a préféré s’en aller, laissant sa place à un autre président, qui n’a pas tardé à quitter son poste, soit 24h après son plébiscite. Le comble est qu’un autre homme, Ahmed Ben Gaoud, un natif de la région, qui s’est présenté d’Alger pour présider le club, a vite fait demi-tour dès qu’il a mis les pieds à Jijel, après avoir pris connaissance du climat délétère qui règne à la JSD, soutiennent les mêmes sources. Ce feuilleton rocambolesque a plongé l’équipe dans une crise grave, qui risque d’influer sur ses résultats dans un championnat où elle ne brille pas après six journées de compétition, avec six points seulement au compteur.