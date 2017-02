Le lentisque menacé à Jijel

Réagissez

La production pour cette année est quasiment nulle

Le lentisque, cet arbuste méditerranéen connu pour ses graines noirâtres quand elles arrivent à maturité, produisant une huile particulièrement prisée pour ses propriétés thérapeutiques, est menacé de disparition des espaces forestiers.

Conséquence d’une collecte anarchique opérée dans le sillage d’une course effrénée à la production de cette huile, le lentisque n’a, au mieux, produit aucun fruit cette année, au pire, il est introuvable. «Il a été décimé», lâche-t-on à chaque fois que le sujet est évoqué.

Très connu et très présent dans les mœurs locales quand ses rameaux étaient utilisés pour aromatiser les ustensiles en argile servant à fabriquer le petit lait, le lentisque est devenu un arbre à enjeu commercial.

Des familles entières se sont ruées, notamment à El Milia et Settara, à l’est de la wilaya, sur cet arbuste, pour extraire son produit, la fameuse huile de lentisque, au point de le faire disparaître. «La production est nulle cette saison, on n’a pas assisté à la ruée des dernières années pour chercher les graines de cet arbre qu’on ne trouve nulle part», fait remarquer un producteur agréé, dans la localité de Zerzour, à El Milia. Il faut rappeler que le litre de ce produit a atteint les 4000 DA au plus fort de la demande durant ces dernières années. Pour ce producteur, il est temps de mettre en place un dispositif légal pour protéger ce patrimoine. Un dispositif qui permet d’assurer une production de son huile sans lui porter atteinte.

Dans leur course à la récolte d’un maximum de graines pour les revendre au prix de 7000 DA le quintal à des producteurs, ou en extraire, par des méthodes traditionnelles, son huile, des gens ont commis un massacre à l’arbre.

Des espaces entiers ont été rasés quand certains, poussés par le besoin, se sont attaqués à l’aide de leur scie pour le couper à sa base ! «Il faut attendre encore des années pour qu’il repousse», déplore, notre interlocuteur. Dans certaines localités, il y en a qui ont allés jusqu’à accaparer des espaces entiers de lentisques pour récolter ses graines, pendant que des disputes ont éclaté entre d’autres sur le droit de cette récolte. Ces comportements ont eu pour conséquence de porter un coup fatal à l’arbuste, ce qui n’a pas manqué de nuire à une filière qui aurait pu connaître un autre essor au lieu du sort qu’on lui

réserve.