Le journal passe en bihebdomadaire

L’hebdomadaire arabophone Jijel El Djadida, édité à Jijel, à changé de périodicité, depuis hier, selon son directeur de la publication, Abdelatif Boussenane, qui a invité, samedi, les journalistes locaux à une réception organisée à cette occasion.

Ainsi, avec le n°59 du journal paru hier, débutera la nouvelle aventure dans la formule de bihebdomadaire. Initié dès 2014, avec une jeune équipe de journalistes, le journal dont le slogan est «La clarté et la responsabilité», ne tirera son numéro «00» que le 25 février 2016, après avoir réglé toutes ses affaires administratives.

A propos de ce passage, M. Boussenane nous dira : «C’est une demande des lecteurs. L’hebdomadaire a connu une réussite formidable sur le plan des ventes, du coup, on a décidé d’aller plus vite et de commencer le bihebdomadaire et d’anticiper les choses. Mieux répondre à la demande des lecteurs, mais aussi aux besoins en ressources financières du journal, que ce soit au niveau de la publicité ou des ventes». Avec un tirage moyen de 7000 exemplaires par semaine, M. Boussenane nous dira que les ventes dépassent actuellement largement les 80%. A long terme, l’équipe pense déjà au passage à la périodicité quotidienne.

Le journal a signé une convention avec l’annonceur public, ANEP, pour bénéficier d’annonces publicitaires à même de soutenir sa santé financière. Jugeant les conditions de la distribution pénalisantes, le journal a préféré s’occuper lui-même de la distribution de son journal. Jijel El Djadida est actuellement diffusé à Jijel, Mila et Alger. Prochainement, assure le directeur de la publication, la diffusion sera étendue aux wilayas de Constantine, Skikda et Sétif. Bonne continuation.