Le constat mitigé de l’APW

La saison estivale dans la wilaya de Jijel a fait l’objet d’un rapport, plutôt, mitigé élaboré par une commission de l’APW, qui s’est évertuée à faire le bilan d’une édition marquée, selon le constat établi, par les mêmes lacunes relevées au cours des années précédentes.

Au déficit constaté dans les infrastructures hôtelières au manque d’hygiène et l’absence d’un service de qualité, conjugué à l’incivisme citoyen, cette saison n’a pas eu la bonne note tant espérée par ses superviseurs. Le rapport en question a, cependant, donné une meilleure note au volet qui a trait aux mesures prises contre l’occupation illégale de plages et des parkings, qui ont bénéficié, constate-t-on, d’une meilleure gestion, permettant un accès libre et gratuit des estivants aux zones de baignade.

En termes d’infrastructures d’accueil, la capacité des hôtels a reculé de 422 lits en raison de la fermeture de 6 établissements sur les 25 que compte le parc hôtelier de la wilaya. Ce déficit a été supplée, fait-on remarquer, par la formule de l’hébergement chez l’habitant. On déplore que cette formule n’a pas eu d’impact sur les dividendes tirées de la saison estivale, mis à part qu’elle génère des revenus substantiels aux loueurs des appartements.

La commission de l’APW a par ailleurs émis le vœu de réglementer cette formule, qui reste informelle de par sa non déclaration, selon l’instruction interministérielle de 2012. Dans le même chapitre, et sur un total de 12 campings, 10 n’ont pas été exploités en raison de leur fermeture, ce qui a réduit à 380 le nombre de lits dans ce type d’infrastructures.

Une affluence exceptionnelle a été relevée sur les plages non surveillées, notamment à Oued Z’hor et Kissir, ce qui a eu pour conséquence, déplore-t-on, la mort par noyade de huit personnes dans ces endroits sur les 13 décès enregistrés à travers les 24 plages autorisées à la baignade. L’affluence totale des estivants a été estimée à 12 362 815 personnes ayant mis le cap sur le littoral jijelien. De l’avis d’initiés, et en l’absence de données fiables, ce chiffre, qui se base sur les seules statistiques de la Protection civile, pouvant être loin de la réalité, est difficile à vérifier.

Sans trouver de réponse, le rapport en question s’interroge sur le nombre réel des postes d’emploi créés à l’occasion de cette saison, notamment dans les volets restauration - hébergement, recrutement des agents de la Protection civile, contrats d’insertion professionnelle et des autorisations d’exploitation des locaux et des espaces octroyés aux jeunes.