Le cirque Amar régale les estivants

Le cirque Amar est de retour à Jijel. Depuis qu’il a débarqué au terrain Rod, au centre ville, où il a installé son chapiteau, il a ajouté son grain de sel à des soirées estivales de plus en plus colorées. Du 2 au 13 août, le public, notamment les estivants en déplacement à Jijel pour un séjour balnéaire sur la corniche, aura droit à des séances de spectacles quotidiennes à partir de19h30.

A l’inauguration de cette série de spectacles, un public nombreux, qui a longtemps applaudi les prouesses des acrobates et autres dresseurs d’animaux sauvages, a assisté, dans une ambiance festive, à une soirée hautement appréciée. Pour ce retour à Jijel, El Florilegio circus innove, par ailleurs, en proposant de nouveaux numéros adaptés à un spectacle haut en couleur. De grands moments de cirque ont tenu en haleine un public, composé majoritairement de familles et de leurs enfants, venus profiter de ces instants de loisirs.

Pour le plus grand plaisir des enfants, ce spectacle n’a pas cessé de les enchanter par des numéros de clowns et autres acrobates et dresseurs d’animaux sauvages. A la fin, c’est sur une note d’apothéose que les numéros présentés se sont achevés avec deux motocyclistes, puis trois, qui se sont mis à tourner, dans un mouvement particulièrement dangereux, mais parfaitement maîtrisé, à l’intérieur d’une boule où ils se sont enfermés.