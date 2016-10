Le casse-tête de la main-d’œuvre

Réagissez

La main-d’œuvre et son impact sur l’achèvement des projets industriels en cours de réalisation à la zone de Bellara a été au centre des préoccupations lors de la visite du wali, Larbi Merzoug, sur ce site, jeudi dernier.

D’abord, c’est sur le chantier de la centrale électrique que ce souci a été soulevé avec insistance par un responsable du consortium sud-coréen Hyundai Engineering et construction/Daewoo international, en charge de la réalisation de ce projet, qui regrette le manque de main-d’œuvre. «Avant de venir sur ce site, nous étions dans un autre pays, ce problème ne s’est pas posé, mais ici, nous avons un manque de main-d’œuvre», s’est-il plaint au wali. Ce dernier a pour sa part demandé que le montage des équipements soit entamé, en attendant que ce problème soit réglé.

La totalité des équipements de cette centrale ont été acheminés sur place, pendant que les travaux de génie civil, accusant un énorme retard, sont à peine sortis du sol. «C’est l’Inerga — une filiale du groupe Sonelgaz en charge de ces travaux — qui n’a pas renforcé ses effectifs», nous a-t-on confié. Selon les données avancées, l’effectif va atteindre 182 travailleurs d’ici la fin du mois d’octobre. Le taux d’avancement réel des travaux de génie civil sont estimés à 29,05%.

Au complexe sidérurgique en cours de montage sur le même site, ce problème de main-d’œuvre s’est encore posé, mais autrement, lorsqu’un représentant du groupe Danieli, en charge de la réalisation de cette usine, a émis le vœu de recruter quelque 400 ingénieurs étrangers hautement qualifiés. Un responsable d’AQS (Algérien Qatari Steel), maître d’ouvrage du projet, a fait remarquer que ces ingénieurs sont spécialisés dans le montage électromécanique.

Visiblement réticent à cette demande, le wali a d’abord exigé que tous les postes d’emploi soient pourvus de la main-d’œuvre locale. «Tout recrutement doit passer par les procédures connues», a-t-il rappelé. Le recrutement de ces ingénieurs reste, cependant, tributaire de l’aval des autorités, qui doivent leur délivrer un permis de travail.

Selon son responsable, AQS a besoin de recruter 400 ingénieurs et techniciens supérieurs dans différentes spécialités pour son chantier. Autant dire que si la main-d’œuvre qualifiée est recherchée, celle moins qualifiée est dans la tourmente, si l’on se réfère aux doléances d’un groupe de plus de 300 travailleurs, à qui on a signifié la fin du contrat de travail avant les délais prévus. Ces travailleurs, qui se sont plaints au wali sur leur sort, sont victimes, a-t-on expliqué, d’un désaccord entre une entreprise sous-traitante et le groupe Danieli qui a rompu le contrat qui les lie. Pour le taux d’avancement des travaux de montage de ce complexe, il est de l’ordre de 59%.