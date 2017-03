Le cadavre d’un Sénégalais repêché en mer

Réagissez

Le corps d’un homme en état de putréfaction avancée a été repêché en mer, ce jeudi, à l’embouchure de Ledjnah, dans la commune de Sidi Abdelaziz, à une trentaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya. Il s’agit, selon des sources fiables, du corps d’un ressortissant sénégalais, qui a été rejeté par la mer à cet endroit. La même source indique, par ailleurs, que des documents retrouvés sur le corps de cet homme ont permis de révéler sa nationalité sénégalaise et qu’il était en séjour au Maroc. Par ailleurs, son âge et son identité n’ont pas pu être déterminés, apprend-on également de même source. Alertés par cette découverte macabre, des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux pour procéder au transport du cadavre à la morgue de l’hôpital Medjdoub Saïd de Taher.