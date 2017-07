Le bilan des feux de forêt s’alourdit

Réagissez

Le bilan des feux de forêt ayant touché la wilaya de Jijel depuis le 1er juin, date de la mise en application du plan de prévention contre les incendies, s’est alourdi, causant d’importants dégâts au couvert forestier, que les services concernés ont estimé à 322,5 ha.

Kadjour Mohamed El Hadi, chargé de communication à la Conservation des forêts, a précisé que «c’est la chaleur qui a sévi durant les derniers jours à la faveur d’un vent chaud de type sirocco, venant du Sud, qui a eu un effet encore plus dévastateur, déclenchant plusieurs foyers d’incendie». Selon la même source, le vent qui a soufflé a notamment déclenché des feux de forêt à El Milia, Erraguene Souissi, Boudria Beni Yadjis et Chehna, portant à 26 le nombre d’incendies.

Si notre interlocuteur parle de milliers d’arbres fruitiers et d’oliviers, ainsi que de centaines de ruches d’abeilles et de bottes de foin ravagés par le feu, le bilan établi, qui reste encore à compléter par les services concernés, ne prend pas en compte les dégâts causés aux plaines agricoles. Ces sinistres risquent même de coûter encore plus cher à la forêt, si d’autres espaces venaient à être incendiés, ce qui aurait pour effet, craint-on, de venir à bout des efforts de reboisement et de repeuplement.

A ce titre et si l’on tient compte de la moyenne annuelle des 600 à 700 ha à repeupler pour reconstituer les mêmes espèces des zones dévastées ou à reboiser, ce risque devient bien réel, selon notre interlocuteur. Un programme d’urgence de reboisement et de repeuplement de quelque 1200 ha est cependant prévu pour être entamé au mois d’octobre prochain pour parer à ce risque.