La voix des personnes aux besoins spécifiques cesse d’émettre

Réagissez

C’est dans le sillage d’une décision émanant de la direction générale de la Radio nationale qu’il a été mis fin à la seule voix représentant les personnes aux besoins spécifiques à la radio régionale de Jijel.

Résignée, la présentatrice de l’une des émissions phares de cette radio, «Et la vie continue», en l’occurrence, Maryama Dachmech, a dit ne pouvoir rien faire face à cette décision. «Que voulez vous que je fasse, ils ont mis fin à ma collaboration au même titre que d’autres, je ne peux rien faire pour changer ce qui a été ordonné», a-t-elle réagi. Des associations se sont, cependant, mises à défendre cette voie, en lançant une pétition qui a recueilli plusieurs signatures avant d’être adressées au wali, au directeur de la Radio nationale, à la direction de l’action sociale et de la solidarité, au P/APW et à la presse.

Pour l’histoire, Maryama est une non-voyante rendue célèbre par sa voie défendant sans relâche, via le micro de la radio régionale de Jijel, les handicapés souffrant dans l’anonymat, les laissés-pour-compte et toute autre personne aux besoins spécifiques. Depuis plusieurs années, elle s’efforce de recevoir, devant son micro, des responsables, des militants de la cause des handicapés et des représentants de cette catégorie de citoyens pour des émissions de sensibilisation sur la situation des personnes aux besoins spécifiques. A travers son émission «Et la vie continue», elle a pu tisser des liens étroits avec de larges pans de la société. Présentatrice autodidacte, douée dans son domaine, Maryama a le don de la radio, du micro, de la voix dont elle use pour lancer les cris de douleurs et de détresse de ceux qui n’ont pas de voix.

En 2011, et à la faveur d’une même décision, sa voix a cessé d’émettre durant plusieurs mois avant qu’elle ne revienne à son micro fétiche. Cette fois-ci, c’est suite à la non-signature des contrats d’animateurs collaborant avec la radio de Jijel, dont fait partie Maryama, que cette dernière a cessé d’animer son émission depuis l’application de la grille des programmes du mois de Ramadhan. «Des démarches sont en cours pour qu’elle revienne, elle pourrait bien être réintégrée», a-t-on, cependant, assuré. Espérons que cette présentatrice revienne à ses auditeurs et à ceux qu’elle représente et qu’elle défend par la seule arme qu’elle détient : sa voix.