La ville de Jijel étouffe

Réagissez

Début d’embouteillage sur l’axe longeant la plage...

A chaque saison estivale, le problème des encombrements de la circulation automobile réanime les discussions des citoyens.

Les bouchons qui concernent désormais même la saison hivernale, rendent l’accès ou la sortie de la ville une véritable expédition pour les automobilistes arrivant des communes ou des wilayas de l’intérieur. L’explosion du parc automobile n’arrangeant pas les choses, l’espoir de voir ces difficultés atténuées s’est évaporé avec le gel de certains projets et la difficulté de pouvoir décrocher d’autres inscriptions dans les prochains mois.

Mais l’embarras ne semble pas seulement causé par le gel de projets qui concerne essentiellement la trémie de la place dite du Bateau, où converge l’essentiel du flux, vu que l’aménagement du front de mer ouest est toujours en cours et n’est plus apte à recevoir les estivants en quête de fraîcheur nocturne.

L’éventuelle difficulté de décrocher la deuxième tranche de ce dernier aménagement n’arrangera pas les choses lors des prochaines saisons estivales, surtout si la première tranche de l’aménagement du rivage de Bordj Echetti n’est pas achevée et réceptionnée, d’autant que le projet accuse un léger retard. L’autre point décrié par les citoyens est le nouveau plan de transport qui crée davantage de problèmes à certains qu’il n’en solutionne.

Si le revêtement de la route d’El Mekasseb est à saluer puisqu’elle permet un accès direct à la voie de contournement de la ville et même vers Beni Ahmed, dans la commune de Kaous, il reste tout de même espéré que la route qui part d’El Akabi vers Beni Ahmed a elle aussi un accès à la voie de contournement afin d’atténuer la pression sur l’entrée est de la ville, le véritable cauchemar des automobilistes.

En ville, deux routes demeurent encore fermées à la circulation alors que leur ouverture contribuerait à atténuer la pression sur certains axes.

Il s’agit de la route qui sépare le stade communal du siège de la brigade de la gendarmerie ainsi que celle qui longe le port de Boudis et qui mène au siège de l’APC. Cette dernière est la solution rêvée pour solutionner l’encombrement sur le boulevard Rouibah Hocine, au centre ville. Mis à part ces écueils, il y a lieu aussi de revenir à certaines infrastructures projetées avant d’être complètement oubliées. On pensera particulièrement aux échangeurs donnant accès à El Akabi à partir de la RN43, ainsi que celui partant de la même route nationale pour accéder au site de Mezghitane.

Outre ces deux ouvrages, repenser les accès via le prolongement du boulevard à l’est, en créant une route qui sillonnera entre le rivage et la voie ferrée et à l’ouest pour relier Rabta à El Arayeche. Des accès que la non-concrétisation sur le terrain fait que la ville en paie le prix aujourd’hui.