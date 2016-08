La SDE recouvre 60 millions de dinars

Réagissez

Lancée le 14 mai dernier, la campagne menée par l’unité de la wilaya de Jijel de la société de distribution de l’électricité de l’Est (groupe Sonelgaz) pour le recouvrement de ses créances a déjà touché 14183 clients qui ont totalisé des paiements de 60 millions de dinars, indique un communiqué qui nous a été transmis.

Après des appels lancés notamment via la radio locale, la société est passée à la vitesse supérieure pour forcer les clients récalcitrants à honorer leurs factures, à travers des mesures coercitives. Ces dernières vont continuer, puisque le montant recouvré demeure en deçà des attentes vu l’importance du portefeuille des créances qui a atteint le montant de 520 millions de dinars. Cette opération, qui vise à rétablir l’équilibre financier du groupe Sonelgaz à même d’assurer une amélioration du service, va s’intensifier à travers des opérations de coupure de l’électricité et du gaz aux mauvais payeurs.

Ces derniers vont aussi devoir payer une redevance plus chère suite aux opérations de coupure.

En effet, les frais de coupure initialement facturés à 300 dinars sont passés à 950 dinars suite à une décision ministérielle (482 du 5 juin 2016). A cet effet, et pour réussir l’opération, la société a mis en place 40 équipes de coupure en parallèle à la campagne de communication et de sensibilisation de ses clients.