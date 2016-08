La RN 27 mise à rude épreuve

Réagissez

Le projet de modernisation de cette voie sur 24 km est gelé

Même si la densité du trafic est visiblement moins atténuée cet été par rapport à la même période des années passées, de part ce flux moins marqué des estivants en direction des côtes jijeliennes, il n’en reste pas moins que le tronçon de la RN 27 reliant la wilaya de Mila à celle de Jijel est demeuré particulièrement sollicité.

Mise à rude épreuve par un flux de véhicules et de poids lourds convergeant dans la même direction, cette voie ne répond plus aux normes d’une circulation de plus en plus dense. Elle est particulièrement appréhendée, notamment dans sa partie reliant El Milia à Grarem-Gouga. Sur une trentaine de kilomètres, elle devient dangereuse sur ce parcours très fréquenté, de surcroît, par les différends véhicules arrivant, via Mila, de l’autoroute Est-Ouest, de Constantine ou des autres wilayas de l’est et du sud du pays. Ces jours-ci, c’est en direction du Nord, vers les côtes de la wilaya de Jijel, que des milliers de véhicules convergent dans une même direction.

Outre les camions de gros tonnage transportant des pipelines, des véhicules et diverses marchandises chargés au port de Djen Djen, les véhicules légers sont également nombreux à emprunter cette voie névralgique reliant les wilayas de Constantine, Mila et Jijel. Son importance est d’autant plus grande qu’elle demeure un axe par lequel s’organise la circulation en direction des ces wilayas et d’autres régions du pays. Dans certaines de ces parties, la RN 27 ne ressemble plus qu’à de simples tronçons d’une route secondaire de part les dégradations et les affaissements qu’elle a subis.

C’était au milieu des années 1980, lorsqu’elle a fait l’objet d’un aménagement pour la création de nouveaux tronçons sur son parcours et l’élimination de certains virages.

Depuis cette date, et alors que le volume du trafic routier a nettement augmenté, cette route est tombée dans l’oubli, les projets de son extension n’ayant pas été concrétisés. Eu égard à la densité du trafic qu’elle connaît, causant des soucis à ses usagers, il y a urgence à réhabiliter la RN 27. Entre la wilaya de Jijel, à partir de la ville d’El Milia et jusqu’aux limites avec Mila, le projet de modernisation de cette voie sur 24 km est gelé. Aucune suite n’a été donnée à l’étude achevée en 2012.