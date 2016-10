La réhabilitation du contournement compromise

Réagissez

Un gigantesque affaissement de terrain a renvoyé à plus tard le projet de réhabilitation du contournement de la ville d’El Milia, reliant les RN27 et 43.

Conçue pour soulager le centre-ville de cette agglomération du passage encombrant des poids lourds, cette voie ouverte en 2003 n’a finalement tenu qu’un peu plus d’une décennie. Le glissement de terrain qui a emporté une partie de cette route, suite aux intempéries de 2012, a nécessité l’inscription d’une opération pour sa réhabilitation. Au mois de décembre 2015, la route a été fermée pour une durée de douze mois.

Au lancement des travaux, un autre affaissement, plus important que le premier, est venu compromettre l’aménagement de ce tronçon, renvoyant à un autre délai sa réouverture. Pour remédier à cet imprévu, une étude d’actualisation a été lancée par les services concernés afin de relancer les travaux. En plus de la nature du terrain glissant et déboisé, on met en cause les travaux de l’ANBT dans le cadre du projet de transfert des eaux de Beni Haroun vers le barrage de Boussiaba, ayant précipité l’effondrement de la route. En attendant sa réouverture, les camions sont de retour au centre-ville d’El Milia.