Sensibilisation sur le cancer à Jijel

La prévention et le dépistage placés en avant

L’un des participants a rappelé que l’incidence dans la wilaya est de 91/100 000 habitants et celle du cancer du sein est de 61/100 000 hab.

La prévention et la sensibilisation étaient les maîtres mots de la journée d’étude et de sensibilisation sur le cancer organisée, jeudi dernier, par l’association Adwa d’aide aux malades cancéreux, en collaboration avec la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

La rencontre, tenue à la maison de la culture Omar Oussedik, était rehaussée par la présence du coordinateur du plan cancer 2015-2019, le Pr Messaoud Zitouni, ainsi que du Pr Jean Paul Grangaud. Les deux éminences avaient donné des indicateurs nationaux et les pistes à emprunter, avant de céder la place aux professionnels de Jijel pour dresser une carte de la situation locale. Dr Khelifa Azzouza est revenu sur le registre du cancer et à rappelé que l’incidence dans la wilaya est de 91 pour 100 000 habitants et celle du cancer du sein est de 61/100 000 hab. Il ajoutera que 40% des localisations des autres cancers relevés dans la wilaya de Jijel concernent la prostate (17%), le colorectal (4%) et le poumon (10%). Il laissera la place au Dr Saliha Bencharef, qui a expliqué le rôle de l’anatomie pathologique dans la prévention et le dépistage du cancer. Elle parlera aussi de la prévention primaire, en minimisant la possibilité d’exposition aux agents cancérigènes et la prévention secondaire à travers un dépistage et un diagnostic précoces. Le Dr Maha Mekrache a planché, quant à elle, sur la chirurgie radicale du sein, en faisant un rappel anatomique avant de donner le chiffre de 71 cas de chirurgie du sein réalisés en 2016 à Jijel, dont un masculin. Liant ces cas à un manque de dépistage, elle appellera à la sensibilisation des femmes sur le dépistage systématique, jugeant que des efforts doivent être menés dans ce sens envers ces dernières. Le Dr Ilhem Sahali est justement revenu sur la prévention et le dépistage des cancers, notamment du sein, qui est hormono-sensible, celui du col de l’utérus, causé par l’Hpv (human papilloma virus), le colorectal lié à l’alimentation, du poumon lié essentiellement au tabagisme ou encore de la prostate que les hommes doivent dépister après l’âge de 50 ans. Le Dr Kherbouche a présenté le dépistage radiologique des cancers en prenant en exemple plusieurs types de cancers.

Fodil S.