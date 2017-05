La prévention demeure encore négligée

Réagissez

Les secteurs du bâtiment et des travaux publics occupent toujours...

Des milliers d’accidents de travail auraient pu être évités chaque année, si des mesures de protection réglementaires étaient scrupuleusement respectées.

Une moyenne de 600 accidents mortels a été enregistrée, ces cinq dernières années, à l’échelle nationale, par la Caisse des assurances sociales des travailleurs salariés», a fait savoir Dr Amel Guessab, médecin-chef à la CNAS de Jijel, lors de la journée d’étude sur l’optimisation de la collecte et l’utilisation des données sur la sécurité et la santé au travail, abritée, dimanche, par le centre culturel islamique Ahmed Hamani de Jijel. Pour la même période, la moyenne des accidents de travail (AT) a atteint les 50 000 cas déclarés à la CNAS, dont 4000 ont lieu lors des trajets domicile-lieu de travail.

Organisée par la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la wilaya, cette rencontre entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui coïncide avec le 28 avril. Une journée qui a été décalée cette année pour cause de campagne électorale pour les dernières législatives.

La première communication a été donnée par Dr Abdenour Chemchem, spécialiste de la médecine du travail à l’Etablissement public hospitalier de Jijel, qui a présenté les systèmes nationaux d’enregistrement et de déclaration en santé, garant de statistiques fiables à toutes les échelles (wilayale, nationale, mondiale).

Des données fiables, dira-t-il, permettant de déterminer les problèmes émergents en matière de santé au travail, et l’identification correcte des risques professionnels. Il énumérera les intervenants dans ce domaine, comme les employeurs, qui ont l’obligation de déclarer les AT, l’inspection du travail, les organismes d’assurance, les syndicats, les urgences médicales et le personnel hospitalier, la police et la Protection civile.

D’autres sources peuvent s’adjoindre à cette collecte, notamment les enquêtes, les données de surveillance de la santé au travail, ou encore les systèmes de notification des incidents. Il invitera, par ailleurs, les responsables de l’hygiène et de la sécurité au niveau des entreprises à adopter, outre les registres légaux, la consignation des «presque-accidents», soit les incidents qui auraient pu aboutir à un accident.

De même qu’il insistera sur la nécessité d’avoir un dossier médical en santé au travail retraçant le cursus laboris (cursus de travail) de l’état de santé du travailleur. Pour sa part, Hayet Rekaïk, de l’inspection du travail, s’est étalée sur les documents officiels pour la collecte des données relatives à la santé en se basant sur les textes réglementaires, à savoir le décret exécutif n°93/120 relatif à la médecine du travail, ou encore l’arrêté du 16 octobre 2001, fixant le contenu, les modalités d’établissement et de tenue des documents obligatoirement établis par le médecin du travail. Dr Guessab s’est intéressée, quant à elle, aux impacts financiers et aux mesures préventives.

Elle indiquera que le plus grand nombre d’accidents déclarés surviennent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et que les hommes sont les plus touchés, avec 89% des cas, contre 11% pour les femmes. Elle affirmera que pour le coût direct, le nombre d’AT traités durant l’année 2016 a été de 976, pour un montant global se situant entre 28 et 33 millions de dinars, et un nombre de jours indemnisés de 36 216.

Pour la rente directe, elle a concerné 23 618 dossiers, pour un montant annuel de 200 millions de dinars. Quant au coût indirect, il intègre le recyclage du personnel de remplacement de l’accidenté, le coût matériel, le coût de production et le coût social. Enfin, Dr Souhila Kimouche, de la médecine du travail, a présenté le travail effectué par Fares Derri, cadre de l’hygiène et de la sécurité à l’Algérienne des eaux de Jijel (ADE), indisponible sur la fiche d’enquête des accidents du travail avec un cas récent et réel d’un plombier victime d’un accident du travail dans une cité de Harratene.