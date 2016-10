La potion magique égyptienne a largement séduit

Réagissez

La deuxième soirée théâtrale à Jijel dans le cadre du 8eFestival international du théâtre de Béjaïa, a été animée par la troupe égyptienne de Masrah El Hanajer, qui a présenté La Potion magique du bonheur à la maison de la culture Omar Oussedik.

Mise en scène par Chadi Eddali, la pièce aborde à travers les tableaux qui défilent le sens du bonheur, de l’amour ou encore de la valeur des choses. Des scènes axées sur un sage qui intervient à chaque fois pour modérer tel sentiment ou telle ardeur. L’argent, le statut social, la notoriété. Tout s’engouffre dans cette pièce qui appelle à la recherche du bonheur dans sa vie, sans s’ancrer dans une théorisation de la chose ou s’emprisonner dans la virtualité pour idéaliser ses relations ou sa vie amoureuse.

En somme, se comporter et dire les choses selon ses propres convenances, sa propre identité, donner corps à ses sentiments et exprimer naturellement ses sentiments. Les tirades et répliques qui jalonnent la représentation et la qualité des acteurs, nous renseignent sur le bon état de la dramaturgie dans le pays des pharaons. Les rôles excellemment interprétés par Mohamed Hafdhi, la talentueuse Fatima Mohamed Ali, Fahd Ibrahim, le très apprécié Mohamed Saâdaoui, Amira Réda, Rahma Ahmed et Asma Abou Zeid, en sont la meilleure preuve. L’interprétation, qui a énormément séduit l’assistance, a vogué entre les dialogues, les scènes comiques et les chants mis en musique par Merouane Fawzi.