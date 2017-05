La Petite reine au rendez-vous

Réagissez

Les amateurs de la Petite reine sont conviés à un double tournoi cycliste organisé depuis jeudi dernier et jusqu’au 26 du même mois dans le cadre de deux manifestations sportives tenues séparément à Jijel.

La première concerne une compétition sportive dans le cadre d’un tournoi national universitaire, organisé par la direction des œuvres universitaires de la wilaya de Jijel du 18 au 21 mai avec la participation de plusieurs cyclistes issus des différentes universités du pays. Le second, qui sera lancé deux jours après le premier, soit le mardi 23 mai, est baptisé «tournoi national de la wilaya de Jijel» et regroupera les minimes et les seniors de plusieurs équipes de différentes régions du pays. Cette compétition, qui s’étalera sur trois étapes, et pour laquelle tous les moyens ont été mis en place pour sa réussite, selon un communiqué des services de la wilaya, est une opportunité pour faire la promotion de cette discipline, mais aussi du tourisme à Jijel, à l’approche de la saison estivale. Pour le programme de cette course, il sera d’abord lancé, au premier jour de la compétition, sur la RN 43 entre Jijel et Ziama Mansouriah, en aller-retour, sur une distance de 101,5 km. La seconde étape aura lieu également en aller-retour entre Jijel et El Milia, avec un passage par la zone de Bellara, sur un parcours de 121,7 km. Quant à la troisième et dernière étape, elle se déroulera sur un circuit fermé dans la ville de Jijel et s’effectuera par un passage par les rues du 1er Novembre, Emir Abdelkader et Abdelhamid Ben Badis. Les minimes seront appelés à effectuer 25 tours pour l’équivalent d’une distance de 62,5 km, pendant que leurs aînés seniors seront concernés par une course de 35 tours pour un parcours de 87,5 km.