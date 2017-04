La ligne haute tension et l’eau disponibles

Réagissez

La ligne haute tension de 400 mégawatts, reliant Oued El Athmania à la zone de Bellara sur 65 km pour les besoins en énergie électrique de l’usine sidérurgique d’AQS, est opérationnelle depuis quelques jours. Les travaux d’alimentation en eau de ce complexe à partir du barrage de Boussiaba, par une canalisation de 11 km, sont également en voie d’achèvement.

Ce qui permettra d’envisager la phase expérimentale de cette usine. A l’issue d’une récente réunion de suivi et d’évaluation de ce projet, les mêmes services annoncent que plus de 4000 travailleurs sont actuellement employés sur ce site industriel, qui entrera dans sa phase de production des premiers laminoirs dans les prochaines semaines. Le nombre de travailleurs a été renforcé pour la réalisation des différents lots restants, à l’exemple de l’unité de réduction directe, de l’usine de chaux et des stations électriques et de traitement d’eau.

Par ailleurs et lors de la même réunion, les travaux de la pénétrante à l’autoroute Est-Ouest ont été évalués. Ces derniers connaissent une certaine avancée, après la libération de l’ensemble du parcours et la levée de toutes les contraintes.