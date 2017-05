L’hôtel Kotama mis en adjudication

Réagissez

Dix mois après sa fermeture et mise des scellés suite à une procédure judiciaire lancée contre l’ex-tenancier de l’hôtel Kotama à Jijel, l’Apc de Jijel vient de lancer par voie de presse un avis d’adjudication. L’hôtel sous scellés depuis presque une année, était l’objet d’une bataille juridique entre l’Apc et le désormais ex — «adjudicataire», a quelque peu réduit l’offre en lit dans la commune, surtout que cet hôtel situé en bord de mer reste une halte privilégiée pour beaucoup de personnes. L’avis d’adjudication pour une durée de 9 ans a fixé le prix d’ouverture à 2 millions de dinars par mois. L’actuel hôtel Kotama, ex-Casino durant la période coloniale, est un établissement hôtelier construit par une société anonyme dans laquelle la commune de Djidjelli (Jijel) était actionnaire majoritaire. La conception de l’hôtel a été élaborée par MM. Dumoulin et de La Chapelle, deux architectes établis à Constantine. Quant à la réalisation, l’édifice a été bâti par les entrepreneurs Staletti et Yotti. En 1974, suite à la promotion de Jijel comme wilaya, l’hôtel est réquisitionné pour recevoir les services de la wilaya, le temps que son siège soit réalisé.