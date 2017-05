L’expérience inédite d’un groupe de sourds-muets

Réagissez

Exposition lors d’une journée sur la pêche touristique

Lls sont six filles et deux garçons. Leur point commun et leur handicap, ils sont sourds-muets, ils ont réussi une parfaite intégration dans un métier dont ils n’avaient aucune idée avant de s’initier à ses secrets.

Leur histoire a pourtant commencé suite à une simple réunion à la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Jijel. «C’était juste une idée qu’on avait lancée pour tâter le terrain de cette expérience, mais voilà que ça a marché», raconte Baha Hamou. Cet homme, lieutenant de pêche de son état, est celui qui a encadré ce groupe de jeunes pour les initier au ramonage et au matelotage des filets de pêche. Après une courte formation à l’Ecole des 40 hectares pour handicapés -un centre idéal, très structuré et surtout impeccable sur le plan de l’hygiène-, selon notre interlocuteur, ce groupe est allé apprendre son métier pour une période de quelques mois. Une initiation pratique et théorique, qui a permis à ces jeunes sourds-muets d’apprendre à ramoner les filets. Un formateur a même été dépêché d’Alger par le ministère pour les aider à mieux s’initier à ce qu’ils vont apprendre. En attendant qu’un local leur soit affecté à la Chambre artisanale, ils sont actuellement employés, dans le cadre d’un contrat de l’ANEM, à l’Ecole des sourds-muets. Cependant, et à l’unanimité, ils émettent le souhait de bénéficier d’un local à la cité Haddada. «C’est plus près de chez nous», font-ils signe. Venu exposer certains objets artisanaux fabriqués de leurs propres mains en marge d’une rencontre sur la pêche touristique, organisés par la direction de la pêche et des ressources halieutiques, mercredi dernier, ce groupe de jeunes affiche déjà une certaine sérénité. «Nous vendons mieux en été», confessent-ils. Occupés par la fabrication artisanale de divers objets en rapport avec la mer, ils attendant d’entamer leur véritable métier de ramonage et de matelotage de filets, une fois en possession de leur local.