L’équipe de la région Centre sacrée

L’équipe de la région Centre a remporté le championnat national inter-police de karaté do, organisé à Jijel, les 24 et 25 mai. Avec une moisson de 8 médailles d’or, 3 en argent et 12 en bronze, raflée à l’issue des combats, abrités par la salle de sport Aberkane, dans la ville de Jijel, les sportifs de cette région sont arrivés en tête de cette compétition.

La deuxième place est revenue à la région Est, qui a remporté 5 médailles d’or, 5 en argent et la même moisson en bronze. L’équipe de l’Ouest, arrivée en troisième position, a remporté une seule médaille en or, 6 en argent et 6 autres en bronze. Rappelons que la cérémonie de clôture de ce championnat organisé par la sûreté de wilaya de Jijel a été supervisée par l’inspecteur régional de la police de la région Est, représentant Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya de Jijel. Les partenaires qui ont pris part à l’organisation de cette compétition sportive, ainsi que les arbitres qui l’ont encadrée ont été honorés pour la circonstance.

Ce championnat a vu la participation de 152 sportifs, dont 52 femmes et 42 arbitres, dont 10 de rang international.