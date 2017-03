Réagissez

Une construction démolie

Après avoir porté un préjudice fatal à l’urbanisme dans les villes de la wilaya, l’avancée du béton ne connaît pas de répit.

Elle broie dans sa marche de nouvelles terres, des sites forestiers, des zones d’extension touristique et bloque la réalisation de projets d’utilité publique. Le sujet n’est plus un tabou à Jijel. Il mobilise les efforts des autorités. Mais, en vain ! Au contournement sud de la ville, cette avancée est en marche. Elle s’approche de la voie express, réalisée à l’effet de rendre plus accessibles les parties est et ouest de la ville. Saturée au nord, Jijel n’est plus qu’à quelques encablures de cette voie. Le béton est là aussi en route pour ouvrir les portes de la ville sur les localités rurales de sa partie sud. Les usagers de cette voie sont d’ailleurs attirés par ces constructions qui poussent tels des champignons dans le même procédé anarchique qui a fait perdre aux villes et villages leur charme. Ici comme ailleurs, les auteurs de ces constructions, réalisées sans la moindre autorisation, ne se soucient guère de l’urbanisme, de ses normes et ses règles. Construire et advienne que pourra est la démarche entreprise dans cette arrogance de construire sans jamais achever son chantier.

La brique rouge dans sa couleur la plus répugnante est l’éternel décor qu’offrent ces sites défigurés par tant d’anarchie et de chaos dans l’urbanisme. «C’est de l’incivisme, après les espaces pollués par les ordures, c’est l’urbanisme qu’on achève par ces pratiques», dénonce le commun des gens. L’incivisme urbain est au rendez-vous. L’exemple concerne toutes les localités de la wilaya et sans la moindre exception, quand on constate que toutes les villes sont exposées à la même laideur. Et même les lotissements les plus en règle n’ont pas échappé à cette anarchie, quand le béton a tout happé, même les rares petits espaces verts. La tentative de mettre un terme à cet urbanisme par le biais de la loi 08/15 n’a été qu’un combat inégal contre un fait accompli qui semble avoir imposé son diktat aux autorités. Et pourtant, en dépit de cette anarchie, le citoyen qui a construit dans de telles conditions, a eu droit à la route, au gaz, à l’eau, au téléphone et à toutes les commodités qui lui permettent de jouir de son bien… mal construit !