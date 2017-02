L’association Adwa fait son bilan

Réagissez

Près de 1200 malades atteints du cancer sont répertoriés par l’association Adwaa (ex-El Fedjr) de Jijel, a annoncé son président, Riad Boukraa, lors de la présentation, hier, des bilans moral et financier devant une assemblée générale.

La tenue de cette AG, qui a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale contre le cancer, était empreinte de joie et parfois de larmes devant certains témoignages poignants. Dans le bilan présenté, on saura que l’année 2016 a enregistré un repli des activités par rapport à 2015, à cause d’un problème de local qui avait pratiquement empêché l’association d’activer normalement pendant près de 6 mois. La location d’un local pour 240 000 dinars annuellement, supportés par un bienfaiteur (un sportif algérien) a aussi nécessité près de 3 mois de travaux.

De ce fait, les dépenses de l’association ont été en 2016 de 1,82 million de dinars, destinés essentiellement à la prise en charge d’analyses, d’échographies et radiographies. Outre le côté médical, le volet social a, lui aussi, nécessité des dépenses, notamment pour le couffin du Ramadhan et d’autres cadeaux à l’occasion de visites effectuées aux hôpitaux ou aux foyers d’enfants assistés ou personnes âgées. Des aides dans les démarches sont aussi menées. M. Boukraa n’a pas manqué de remercier les bienfaiteurs qui participent à alléger le lourd fardeau des malades. Les conventionnés d’avec l’association n’ont pas été oublié notamment le laboratoire d’analyses Bourouied, qui participe à l’allègement de ces frais. L’association, qui s’est réjouie de l’ouverture du service d’oncologie à l’hôpital de Jijel, ce qui a, assure-t-on, participé dans la baisse des dépenses, vu qu’il n’y a plus de déplacements vers d’autres wilayas, espère qu’à l’avenir, la wilaya sera dotée d’un centre de radiothérapie. Pour le plan d’action 2017, l’association espère mettre sur rails le projet de construction d’une maison des cancéreux, qui devrait voir le jour à l’entrée est de la ville de Jijel sur une assiette de 400 m2 octroyée par le wali, précise-t-on. Outre cette structure, des rencontres scientifiques et de sensibilisation seront organisées et un registre des donneurs de sang mis en place pour participer avec les autres acteurs à la collecte de sang. A la fin, des cadeaux ont été distribués aux malades présents dans une ambiance de fête.