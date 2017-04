L’année de la moisson

Réagissez

L’activité sportive durant la saison 2016/2017 dans la ville d’El Milia a été celle des grandes moissons. Trois équipes, dont deux de football et une autre de volley-ball, et des sportifs dans des disciplines individuelles, ont fait parler d’eux à la faveur des résultats dignes des grandes réalisations qu’ils ont enregistrées.

La palme revient, d’abord, à cette équipe de volley-ball, l’OMK, qui est allée rivaliser avec les grands de cette discipline à l’échelle nationale, en se qualifiant en finale de la coupe d’Algérie et en restant en lice pour le titre de champion.

Le mérite dans cet exploit revient sans conteste à Lamine Fanit, un ex-volleyeur, qui a toujours porté dans son cœur cette discipline, avant de se lancer dans l’aventure de créer et présider cette équipe depuis 2005. D’année en année, son équipe n’a cessé d’évoluer jusqu’à devenir l’une des meilleures à l’échelle nationale, en allant imposer son talent pour jouer cette saison sur deux fronts, pour le titre et la coupe. «C’est peut être l’année d’un doublé coupe et championnat», nous dira le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Jijel, visiblement surpris par un tel parcours. Sur l’autre front de l’activité sportive dans cette ville, c’est une autre équipe, l’US El Milia, créée tout juste en 2015 par des hommes piqués dans leur amour-propre, quand ils ont assisté au déclin de l’équipe première de cette ville, le CRBEM.

Leur pari a très vite porté ses fruits, quand leur équipe a réalisé le parcours sans faute de deux accessions successives pour se retrouver l’année prochaine en Régionale 2 de la ligue de Constantine.

Après Abdeslam Atik, qui a pris en main cette équipe lors de sa création, le flambeau a été repris par un autre technicien de cette ville, Fodil Demigha, qui a laissé sa propre touche dans les résultats enregistrés durant toute une saison au cours de laquelle aucune défaite n’a été enregistrée. L’autre équipe, le CRBEM, qui n’a pas cessé de dégringoler pour atteindre les bas-fonds des divisions inférieures, est revenue en force cette saison, après l’arrivée du fils de son ancien président, Bellahrache, à la place de son père pour présider à ses destinées.

L’affront des années de relégation a fini par être lavé, quand cette équipe a réalisé sa première accession depuis de longues années pour se retrouver en régionale de la ligue de Constantine, dès la saison prochaine.

Enfin, c’est une discipline sportive très peu connue, qui a enregistré de très bons résultats, quand des sportives du Badminton ont réalisé un excellent parcours dans le championnat national grâce à l’apport d’un certain Hicham Guellil, qui a tout donné à ce sport, jusque-là inconnu dans cette ville.

Et enfin, c’est un sportif des arts martiaux, Nassim Rekima, sélectionné en équipe nationale du Kung Fu Wushu qui a fait parler de lui de par les résultats qu’il a enregistrés à chaque fois qu’il représente les couleurs nationales dans les compétitions internationales.