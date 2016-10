L’aménagement de la ZAC relancé

Réagissez

Après avoir fait l’objet de plusieurs visites de ministres et de walis, le site retenu pour la réalisation d’une zone d’activité à Chouf El Tenine, dans la commune de Ouled Ouyahia, est resté tel qu’il a été délimité sans le moindre aménagement. Récemment et pour le énième retour d’un responsable sur les lieux, le wali de Jijel s’est emporté et a ordonné le lancement des travaux dans l’immédiat. D’un ton menaçant, il a lancé un ultimatum pour que ces travaux débutent sans qu’il y ait d’autre retard. La zone d’activité de Chouf El Tenine est située à quelques kilomètres d’Ouled Yahia, à proximité du CW20, au sud-est de la wilaya de Jijel.

Sa superficie est de 50 ha, extensibles à 23 autres, ce qui lui permet de répondre aux attentes des investisseurs dans la région, notamment de par la proximité de cette zone avec le site industriel de Bellara. Les travaux à lancer concernent la réalisation des lots de viabilisation prenant en charge les voiries, l’assainissement et l’éclairage public pour préparer le site à recevoir les projets d’investissement, dont certains n’attendent que leur lancement.