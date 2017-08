L’agence BADR d’El Ancer sera aménagée

Réagissez

Enfin ! serions-nous tentés de dire. L’édifice destiné à accueillir une agence bancaire à El Ancer sera finalement aménagé après une trentaine d’années d’abandon. Cette agence de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), au style architectural très mignon, a subi les affres du temps et de l’abandon pour ne plus ressembler qu’à une ruine. Durant la période du terrorisme, l’édifice avait été utilisé par les services de sécurité implantés dans cette région très dangereuse, où parfois nulle âme ne circulait après 13 heures. L’heureuse nouvelle pour les habitants d’El Ancer sera complète une fois les travaux d’aménagement pour lesquels la BADR a lancé un appel d’offres seront achevés et l’agence opérationnelle au grand bénéfice des clients.