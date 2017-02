Réagissez

Près de 120 000 élèves seront vaccinés dans la wilaya de Jijel dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire, décidée par le ministère de la Santé, de la population et de la Réforme hospitalière.

Ce chiffre a été retenu à la faveur du recensement des enfants issus des deux cycles primaire et moyen fréquentant les établissements scolaires publics et privés qui seront concernés par cette vaccination à l’échelle de la wilaya. Selon l’instruction ministérielle adressée aux responsables du secteur de la santé, cette campagne a été retenue, conformément aux recommandations de l’OMS, «dans le cadre du programme national d’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome rubéoleux congénital.

Prévue initialement du 28 février au 8 mars 2017, cette campagne, pour laquelle d’intenses préparatifs ont été engagés à travers l’ensemble des structures de santé concernées, sera organisée du 6 au 15 mars 2017».

3 nouvelles structures de police inaugurées

Trois structures de police ont été inaugurées, hier, par le directeur de la police des frontières, représentant le directeur général de la Sûreté nationale, dans le cadre d’un déplacement dans la wilaya de Jijel. D’abord, c’est à l’aéroport Ferhat Abbas que le nouveau siège de la brigade de la police des frontières aériennes a été inauguré, en présence du wali et d’une délégation accompagnant l’hôte de la wilaya.

Au port de Djen Djen, c’est la brigade de la police des frontières maritimes qui a été inaugurée par le même responsable, avant que la délégation ne se rende à la ville de Taher, où elle a procédé à l’inauguration du siège de la deuxième sûreté urbaine. Couvrant une population de quelque 13 000 habitants, cette structure est implantée à la cité Boucharka, au centre-ville de Taher.