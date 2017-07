Jijel : Une déviation pour désengorger la Corniche

Réagissez

Les usagers de cette route attendent toujours l’ouverture du viaduc...

Lancé sur un parcours d’un kilomètre, ce tronçon qui sera ouverte au début de cette semaine, a été pris en charge par des entreprises de travaux publics.

Un groupement de quatre entreprises privées a été mobilisé pour réaliser, à titre bénévole, une déviation pour désengorger la circulation sur la Corniche. C’est ce qu’indique un communiqué des services de la wilaya de Jijel, suite au déplacement du wali, Larbi Merzoug, dans les communes de Ziama Mansouriah et El Aouana, pour inspecter des projets en cours de réalisation.

Lancée sur un parcours d’un kilomètre, cette déviation qui sera ouverte au début de cette semaine, selon le même communiqué, a été prise en charge par des entreprises relevant du secteur des travaux publics. Son ouverture a été rendue nécessaire pour désengorger la circulation sur cette partie de la Corniche en attendant, affirme-t-on, l’achèvement des travaux d’élimination de certains points noirs sur la RN43 entre El Aouana et Ziama Mansouriah. Le taux d’avancement de ce projet, lancé pour un montant de 185 millions de dinars, est de 41%, selon le même communiqué.

Cependant, et en dépit de cette solution pour parer à l’urgence, l’afflux des estivants risque de créer, en raison de ces travaux, une situation de tension sur ce tronçon, connu pour être l’un des plus fréquentés durant la saison estivale. Plus à l’ouest, des craintes sont également soulevées sur le même tronçon à cause de la poursuite du chantier du viaduc de Ghar El Bez, dans la commune de Ziama Mansouriah, qui traîne depuis 2012.

Après avoir connu un grand retard dans sa réalisation, ce projet d’élimination d’un des plus difficiles points noirs sur la Corniche, est attendu pour être livré, selon les services de la wilaya, à la fin du mois de juillet prochain. Un montant de 1,3 milliard de centimes a été mobilisé pour la concrétisation de cette opération, dont le taux d’avancement des travaux est estimé, selon les mêmes services, à 78%.