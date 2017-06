Jijel : Un mort par noyade et 38 baigneurs secourus

Réagissez

Un jeune baigneur de 21 ans, victime d’une chute, à la plage le Rocher aux moules, a tragiquement trouvé la mort, mardi dernier.

Selon les services de la Protection civile, le jeune homme a trébuché en haut d’un rocher de 15 mètres et a buté contre un autre, avant de succomber sur le coup à ses blessures. Le corps de la victime a été repêché par les services de la Protection civile, qui l’ont transféré à la morgue de l’hôpital d’El Milia. Par ailleurs, les mêmes services ont annoncé avoir opéré au cours des derniers jours 56 interventions sur les différentes plages de la wilaya, dont 42 au deuxième jour de l’Aïd.

Le grand rush sur les plages en raison de la chaleur suffocante qu’a connue la région a failli être fatal pour de nombreux baigneurs qui ont été sauvés d’une mort certaine. Le décompte des interventions de la Protection civile fait état de 38 personnes qui ont été sauvées sur les plages, dont 36 au deuxième jour de l’Aïd.

A la plage du «troisième kilomètre», c’est un jeune de 26 ans qui a été sauvé in extremis d’une noyade dans cette zone interdite à la baignade, selon la même source. Le bilan établi à la faveur de ces interventions fait également état de 16 personnes qui ont été secourues sur place, tandis que deux autres ont été évacuées vers des centres de soins.

Durant les cinq derniers jours, le même bilan fait état d’une affluence de 105 000 personnes sur les plages, dont plus de 64 000 durant le deuxième jour de l’Aïd. Une affluence particulière a été constatée sur les plages de Kotama, au centre-ville de Jijel, au Grand phare, au Rocher noir et à Beni Belaïd et Sidi Abdelaziz, à l’est de la wilaya.