Agissant dans le cadre du plan Delphine, visant à assurer la sécurité des estivants et la lutte contre les exploitations illégales d’espaces, les services de la gendarmerie ont procédé à la saisie de matériel destiné à la location sur les plages.

Ainsi, et depuis le début du mois de juillet, 107 parasols, 12 tentes, 98 chaises et 33 tables ont été saisies sur les rivages. Ces opérations ont concerné les plages de Dar El Oued (Grottes merveilleuses, Ziama Mansouriah), Ras El Afia (Grand Phare, Jijel), Bordj Blida (El Aouana) et Sidi Abdelaziz, où des exploitations illégales d’espaces ont été relevées. Ces exploitations transgressent un arrêté du wali interdisant ces pratiques.