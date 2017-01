Jijel : Poursuite des opérations de désenclavement

Réagissez

Les opérations de désenclavement des régions enneigées au sud de la wilaya de Jijel se sont poursuivies hier pour tenter de rompre leur isolement.

C’est ce qu’indiquent les services de la wilaya par le biais d’un communiqué qui nous a été transmis hier matin, faisant état de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour venir en aide aux populations assiégées par la neige. Même si la situation est loin d’égaler la tempête de neige du mois de janvier 2015, au cours de laquelle des localités entières étaient restées isolées durant plusieurs semaines, il n’en demeure pas moins que de nombreuses régions restent encore coupées du monde. Des fonctionnaires travaillant dans ces régions n’ont pu rejoindre leur poste, ce qui a eu pour conséquence la fermeture de plusieurs établissements scolaires et de santé.

A Ouled Rabah, la circulation sur le CW 41 est totalement paralysée, indique un habitant de cette commune, pendant qu’à Ghebala, les efforts déployés depuis plusieurs jours pour désenclaver les localités limitrophes de la wilaya de Mila se poursuivent toujours. Du côté de Beni S’bih, dans cette même commune, la route a été coupée en raison des travaux d’aménagement qui sont en cours, selon un responsable local. Celui-ci a fait part d’une insuffisance en matière d’alimentation en gaz butane de la population.

«Les quantités livrées n’ont pas suffi», a-t-il fait savoir. Plus à l’ouest de la wilaya de Jijel, la situation est la même avec l’isolement de plusieurs communes, ce qui a nécessité l’intervention des unités de l’armée, de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile pour ouvrir les routes coupées et venir en aide aux habitants.

«En raison de l’intensité des chutes de neige, la plupart des routes ouvertes se referment de nouveau», indiquent les services de la wilaya. Il reste qu’en dépit de cette mobilisation, des sources à la Protection civile indiquent qu’aucun fait exceptionnel n’a caractérisé les opérations d’intervention. Ces mêmes services ont cependant enregistré la mort d’un homme âgé de 58 ans à l’entrée de la commune de Sidi Maârouf, ce dernier a perdu le contrôle de son camion, qui a percuté un autre en stationnement.