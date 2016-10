Réagissez

Ils étaient une centaine de personnes revendiquant le droit à leurs logements à venir se rassembler devant le siège de la wilaya, mardi, pour dénoncer le retard dans la réalisation du projet des 400 Logements ADDL/CNEP, au site de Mezghitane, à l’ouest de la ville de Jijel.

Datant de 2008, ce projet, qui ne livre pas encore les secrets de son retard et intrigue les bénéficiaires, a plongé les souscripteurs dans l’inquiétude et le désarroi. Et pour cause, selon des bénéficiaires, le contrat de réalisation de 139 logements, pris en charge par une entreprise privée, a été résilié, il y a cinq ans, sans qu’il y ait une autre procédure pour relancer ce projet.

Le sort de ces logements a davantage été compromis par la résiliation, la semaine passée, du contrat de réalisation d’un autre lot de 146 logements. Un autre coup dur a été porté à ce programme suite à la suspension des travaux de VRD à la faveur de l’instruction du Premier ministre demandant le gel de toute opération qui n’a pas un ordre de service (OIDS). Il convient de rappeler que la CNEP-banque de Béjaïa a délégué la réalisation de ces projets au promoteur Assure-Immo.

Devant le siège de la wilaya, les souscripteurs ont brandi des pancartes à travers lesquelles ils ont dénoncé ces retards et demandent au wali d’intervenir pour dénouer ce dossier. Les souscripteurs ont également exigé une dérogation pour le lancement des travaux de VRD. Quatre représentants des protestataires ont été reçus par le chef du cabinet, lequel a promis de transmettre leurs doléances au wali.

Ceci dit, il y a lieu de rappeler que le chef d’une entreprise privée en charge de la réalisation d’un lot de ce programme des 400 logements à Mezghitane, s’est plaint du refus de réception de 56 logements entièrement achevés. Un volumineux rapport, dont nous détenons une copie, a été adressé à l’agence régionale de la CNEP-banque de Béjaïa pour lui faire part de tous les problèmes rencontrés dans la réalisation de 40+50+56/ 146/315/400 logements location-vente, sis, à Mezghitane.