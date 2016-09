Jijel : Le pescatourisme en ligne de mire

Réagissez

Après des années de débats et de préparation, le pescatourisme, activité alliant pêche et loisir à bord d’embarcations, sera prochainement lancé dans la wilaya de Jijel, nous a confirmé la directrice de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH), Nadia Ramdane-Fetoussi.

La sortie inaugurale devrait intervenir une fois les procédures réglementaires achevées. Les départs qui se feront à partir du port de Boudis à Jijel ont déjà eu l’adhésion de quelques professionnels de la pêche. Ces porteurs de projets ont d’ailleurs déjà procédé à l’aménagement de leurs bateaux de pêche et devraient obtenir une autorisation d’exercer l’activité de pescatourisme. Avec la publication au Journal officiel du 27 juillet 2016 d’un décret exécutif fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime, le pescatourisme a acquis une existence légale, puisqu’il est désormais défini dans le texte réglementaire n°16-203.

L’article 24 stipule que «l’exercice de l’activité de pescatourisme doit se dérouler de manière concomitante à l’activité habituelle de pêche professionnelle prévue par la législation et la réglementation en vigueur», alors que l’article suivant précise que cette activité «ne peut être exercée à bord de navires de pêche professionnels d’une longueur supérieure à 6 mètres».

On rappellera que l’ébauche de cette activité initiée par le Parc national de Taza (PNT) et la direction de la pêche et des ressources halieutiques en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) dont la coordinatrice, Marina Gomei, avait participé avec le délégué général de l’association Marco Polo Echanger Autrement (MPEA) Remi Bellia, a fait l’objet d’une rencontre de sensibilisation à Jijel en juin 2014.

Avant la sortie en mer, le capitaine du navire est tenu d’établir une fiche de déclaration des passagers qui doit être déposée au niveau de l’administration maritime locale. Il y a lieu aussi de préciser que cette activité n’est autorisée que le jour et la participation des passagers à bord du bateau de pêche, aux opérations de pêche ou à toute autre activité est interdite. Outre l’aspect récréatif, les initiateurs locaux du projet (PNT et DPRH) visent le renforcement des revenus des patrons pêcheurs, la valorisation de la pêche artisanale ainsi que la préservation du littoral marin et de la ressource halieutique.