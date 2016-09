Réagissez

Le tronçon névralgique du CW40 reliant les communes de Settara, Sidi Maârouf et Ghebala, au sud-est de la wilaya de Jijel, est en danger d’effritement. Impraticable dans plusieurs de ses parties, il menace d’isoler les localités se trouvant sur son parcours.

Sous l’effet des intempéries des saisons passées et notamment des poids lourds, qui l’empruntent, il n’est plus en mesure de résister au phénomène des affaissements. Circuler sur cette voie est pour ses usagers une pénible tâche, a-t-on constaté sur place. La situation est encore plus préoccupante au niveau des tronçons traversant les localités, déjà éprouvées par l’isolement, de Bordj Ali, Beni Daoud, Beni Hay et Beni Kaid. Sur d’autres parcours, c’est le même constat que le commun des usagers de ce chemin peut faire.

Les habitants de ces contrées craignent le pire à l’occasion de la saison des pluies qui s’approche. «Nous risquons de vivre une saison d’isolement si on n’engage pas des opérations d’entretien de la route», affirment-ils. Du côté des responsables locaux, le ton n’est plus qu’à l’indignation comme en témoignent les propos tenus par le président de l’APC de Settara. Joint par téléphone, ce dernier a tout clairement porté la responsabilité de la dégradation du CW40 à la direction des travaux publics.

«Depuis plus de quatre ans, nous n’avons jamais vu les résultats de l’étude dont on parle à la DTP pour la réfection de cette route», a-t-il déclaré. «Avec l’avènement de la crise financière que connait le pays, il est trop tard pour espérer une quelconque opération de sa réhabilitation», a-t-il encore pesté. Selon ce même responsable, un rapport détaillé sur la situation de ce chemin a été transmis à la DTP, via les services de la wilaya.

«Ce rapport est resté sans suite ; on nous parle d’une étude qui n’a jamais été achevée et dont on a jamais vu la trace», a-t-il encore rappelé. «Cette route est impraticable, une étude a été réalisée et on attend son exécution», a pour sa part réagi le maire de Ghebala. A la direction des travaux publics, on laisse entendre qu’il y a une étude qui a été faite, même si nos tentatives de prendre contact avec le premier responsable du secteur pour en savoir plus sur le sort de cette route sont restées vaines.