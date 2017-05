Jijel : La presse honorée par la directrice de la culture

Réagissez

La directrice de la culture de la wilaya de Jijel, Salima Gaoua, a réussi à faire de la Journée mondiale de la liberté de la presse un moment de convivialité pour l’ensemble des membres d’une corporation qu’elle a réunis dans une ambiance chaleureuse, mardi, au restaurant Royal, à la cité de la Plage, à Jijel.

A la tête de la direction de la culture depuis une année, comme elle a si bien tenu à le rappeler, cette femme a tissé des rapports professionnels d’une exceptionnelle cordialité avec la famille de la presse, en la conviant à toutes les activités organisées par son secteur. Et c’est dans cet ordre qu’elle a encore innové en la matière en invitant cette famille à une réception encore plus inédite pour lui témoigner, a-t-elle rappelé, toutes ses marques de sympathie et de gratitude.

Sa propre touche a fait de cette réception une totale réussite, quand tous ses invités se sont retrouvés dans une convivialité exceptionnelle sur fond d’animation musicale chaâbie. Et, cerise sur le gâteau, des livres sur des thèmes d’histoire et de littérature, en guise de cadeaux, ont été remis aux journalistes et correspondants de presse, qui se sont également vu remettre des attestations de reconnaissance des mains de cette femme.

Un hommage a été rendu en cette circonstance à deux des plus anciennes plumes de la wilaya de Jijel, en l’occurrence, Abdelhamid Guellil, du quotidien régional Annasr, et Hamid Zouad, de l’APS, quand la directrice les a invités à intervenir pour évoquer leur long et riche parcours dans le domaine. Très applaudis, ces deux journalistes n’ont pas caché leur émotion face à cette initiative, très appréciée et saluée par l’ensemble des présents.