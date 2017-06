Jijel : Des travaux sylvicoles sur 1220 hectares

Réagissez

Après des années de flottement, le secteur des forêts à Jijel retrouve ses marques avec des projets ambitieux à même de conserver et de régénérer la forêt.

A cet effet, la Conservation des forêts s’apprête à lancer un programme de travaux sylvicoles s’étendant sur 1220 hectares et touchant 14 communes de la wilaya. Les plus importantes superficies se trouvent dans les communes de Bouraoui Bekhadef et Ghebala qui bénéficieront de travaux forestiers sur 200 ha chacune.

Celles de Bordj T’Har, Chahna, Ouled Asker et Oudjana sont concernées par 150 ha chacune alors que celles de Texenna, Selma et Ziama Mansouria seront touchées sur 140 ha. Le reste des travaux forestiers seront menés à Beni Yadjis et Djimla sur 100 ha, El Ancer et Oued Adjoul sur 80 ha et enfin El Aouana sur 60 ha.

Une superficie de 580 hectares répartis sur les communes de Bordj T’Har, Oudjana et Texenna a été spécialement réservée aux entreprises créées dans le cadre des dispositifs de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej). Par ailleurs, la Conservation des forêts va aussi lancer des travaux d’aménagement de tranchées et pare-feu sur 364 ha.

Ces travaux forestiers concerneront une superficie de 117 ha à El Ancer et Bouraoui Belhadef, 87 ha à Texenna, 61 à Settara et El Milia, 38 ha à Bordj T’Har, Chahna et Oudjana, 32 ha entre Selma et Ziama Mansouria, et enfin 29 ha à El Aouana. Là aussi, une superficie de 90 ha sera réservée entreprises créées par la Cnac et l’Ansej.