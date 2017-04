Jijel : Des aides pour la réhabilitation du cadre bâti

Réagissez

Des arrêtés de réhabilitation du cadre bâti ont été remis à 100 bénéficiaires à El Ancer et Khiri Oued Adjoul, lors d’une cérémonie présidée par le wali, Larbi Merzoug, à l’occasion d’une visite effectuée dans ces deux communes.

Cette remise intervient dans le cadre des efforts de l’Etat pour venir en aide aux citoyens dans le but d’améliorer leurs conditions de vie. Par ailleurs, et durant la même sortie, plusieurs infrastructures publiques ont été inaugurées à El Ancer, notamment deux structures des services des impôts et un bureau postal. Réalisé en plein centre-ville, ce dernier est un véritable chef-d’œuvre, dont l’ouverture permettra aux usagers de la poste de quitter les locaux de l’OPGI au rez-de-chaussée d’un bloc d’habitation dans cette ville.

Ces derniers vont servir de nouveau siège pour Algérie Télécom. Par ailleurs, la population de cette commune est venue faire part au wali de son désir de voir le lycée de la ville se transformer en une maternité, lorsque le nouveau lycée, en cours d’achèvement, ouvrira ses portes. Cette demande n’a cependant pas trouvé l’unanimité au sein des services concernés pour des raisons évidentes, liées d’abord au fait que cette structure relève de la direction de l’éducation et ensuite par manque de moyens, notamment humains, qui sont de nature à rendre aléatoire l’ouverture de la maternité revendiquée.

Dans la même commune, un chantier de 60 logements a été visité, avant que la délégation ne prenne la route de la commune de Khiri Oued Adjoul, pour s’enquérir des préparatifs pour la saison estivale. À Djemaâ Beni Habibi, plusieurs autres projets ont été visités, notamment un ouvrage d’art, un lycée en cours de réalisation, avant l’inauguration d’une salle de soins et d’une annexe communale à Tisbilane.