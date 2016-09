Jijel : Dégradation du cadre de vie

Alors que la saison estivale s’est achevée sur le constat, o, combien déplorable de ces plages polluées à l’extrême par les déchets générés et abandonnées par les estivants, l’insalubrité et l’état d’hygiène des villes et villages dans la wilaya de Jijel ne semblent plus émouvoir une quelconque conscience.

Il suffit de faire un petit tour dans n’importe quel village ou quartier pour se rendre à la triste évidence que cette situation est loin de préoccuper les uns comme les autres. Les uns quand il s’agit du commun des citoyens et les autres quand la responsabilité engage les APC. Exception faite de quelques actions de nettoyage, la plupart des plages dans les communes côtières n’ont fait l’objet d’aucun assainissement. Pour espérer revoir ces espaces nettoyés, il faut attendre, comme il est de coutume, la compagne de circonstance qui précédera l’ouverture de la prochaine saison estivale. À El Aouana, quelques actions ont cependant concerné quelques plages à l’initiative de l’APC. Loin du littoral, la situation est encore loin d’être reluisante quand on fait le constat de ces mêmes détritus, bouteilles et sachets en plastique jonchant le sol dans les rues, les espaces verts ou dans n’importe quel quartier. À Sidi Abdelaziz, le commun des usagers de la RN 43 a remarqué que des jeunes de la commune, recrutés dans le cadre du programme Blanc Algérie, ramassent de grandes quantités de ces détritus aux abords de cette voie. «C’est bien sur ce qu’on jette par les fenêtres des véhicules», déplore-t-on sans que les usagers de cette route ne fassent l’effort d’épargner à ces jeunes l’épreuve de ramasser ce que les autres jettent. Dans les centres urbains, le constat est encore plus critique avec des quartiers pollués par un flagrant incivisme des habitants ou un manque de ramassage régulier des déchets ménagers. Il est ainsi rare de ne pas faire face à un dépôt d’ordures au détour d’un coin dans n’importe quelle cité. «On jette tout et partout !», se désole-t-on à la vue de ce décor d’insalubrité. «Préserver son cadre de vie est pourtant facile si citoyens et responsables locaux conjuguent leur effort pour effacer ce décor malsain des quartiers, des villes et des villages», martèlent quelques consciences qui clament à qui veut les entendre que l’insalubrité et le manque d’hygiène ne sont pas une fatalité.



