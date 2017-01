Réagissez

Les affaires liées au trafic de drogue et de psychotropes, traitées par les services de la sûreté de wilaya de Jijel ont enregistré une nette hausse en 2016 par rapport à l’année 2015, passant de 127 à 197.

Le bilan établi fait état de l’arrestation de 262 personnes impliquées dans ces affaires, dont 129 dealers présumés ont été écroués, 6 placés sous contrôle judiciaire et le reste des individus arrêtés a été appelé à comparaître en citation directe. Les arrestations opérées dans les milieux de ces trafiquants ont permis la saisie de 22,373 kilogrammes de drogue et de 9 911 comprimés de psychotropes.

En 2015, les quantités saisies ont été de 8,775 kilogrammes de stupéfiants et 2163 comprimés de psychotropes. Par ailleurs, les services de la sûreté de wilaya relèvent avoir enregistré dans le cadre de leurs différentes activités 2895 affaires, dont 2335 ont été traitées. Plus de 3000 personnes ont été impliquées dans ces affaires, dont 170 femmes et 156 mineurs, fait-on savoir dans le même bilan.