installation du nouveau chef du groupement de la gendarmerie

Le général Tahar Mghalat, commandant régional de la Gendarmerie nationale à Constantine, a installé dans son poste, jeudi dernier, le nouveau chef du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Jijel, le lieutenant colonel, Khalid Meliani, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence des autorités locales, au siège de cet organisme de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale.

Dans une brève intervention, Tahar Mghalat a appelé le nouveau commandant de la gendarmerie à Jijel à mettre en œuvre toute son expérience et sa compétence pour mener à bien la mission de protection des biens et des citoyens en se rapprochant davantage de ces derniers pour connaître leurs préoccupations. Il l’a également appelé à mettre en place un plan d’action pour diminuer les accidents de la circulation et lutter efficacement contre le terrorisme.

Le colonel Khalid Miliani a, pour sa part, promis de déployer tous les efforts pour réussir sa mission dans le respect de la loi et des droits de l’homme. Notons que le nouveau commandant de la Gendarmerie nationale de Jijel a été installé dans ses nouvelles fonctions en remplacement du colonel Hamel Achour, appelé aux mêmes fonctions à El Tarf.