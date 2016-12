Installation d’un nouveau modèle de panneaux de signalisation

Réagissez

Un nouveau modèle de panneaux de signalisation routière a été dévoilé, hier, par la Gendarmerie à Jijel et plus exactement au niveau de Oued Seghir sur la RN43 (El Aouana) où le premier spécimen a été installé non loin d’un virage particulièrement accidentogène. Conçu en collaboration avec la direction des travaux publics, le modèle, le premier du genre au niveau national, sera généralisé dans un proche avenir à tous les points noirs sur les routes.

Le panneau rectangulaire, portant deux triangles indiquant «Autres dangers», attire dans sa partie haute l’attention des automobilistes avec un rectangle rouge dans lequel est écrit «Attention», sous lequel est annoncé à une centaine de mètres un lieu d’accident mortel. Cette sortie avec les éléments de la Gendarmerie entre dans le cadre du lancement dimanche de la campagne de sensibilisation destinée aux usagers de la route pour appeler à une meilleure prise en charge de la sécurité routière. La campagne, qui s’étalera du 4 au 17 décembre en cours, a élu domicile au rond-point de Bordj Blida, dans la commune d’El Aouana, qui fait face au parc animalier, sur la RN43. Outre les services de la Gendarmerie, des associations se sont jointes à cette campagne, notamment la section de wilaya de l’association nationale de la sécurité routière et l’association «Vision pour le développement et protection des jeunes et enfants» qui ont-elles aussi, distribué des dépliants et autres affichettes. Les statistiques affichées à l’occasion montrent que la wilaya de Jijel occupe la 25e place à l’échelle nationale en terme d’accidents de la route, dont plus de la moitié sont causés par l’excès de vitesse, près de 13% par les dépassements dangereux et presque autant par les manœuvres à risque.

Le facteur humain est dans 97% à l’origine des accidents enregistrés durant les onze premiers mois de cette année, alors que le reste est lié à l’état du véhicule ou de l’environnement. Jusqu’à la fin novembre, le nombre d’accidents a reculé de 2,22% par rapport à 2015, alors que pour les victimes, le repli est de 26,27% bien que pour les décès, une hausse de 7,14 a été enregistrée. Le nombre des blessés est passé de 501 en 2015 à 360 cette année. L’analyse faite de ces accidents montre que le dimanche (18,77%) suivi par le vendredi (17,55%) et le jeudi (16,32%) sont les journées durant lesquelles se produisent le plus d’accidents. Pour les horaires, la tranche allant de 18 h à 00 h (28,57%) et celle comprise entre 15 h et 18 h (24,89%) sont celles qui enregistrent près de 54% des accidents.