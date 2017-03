Inauguration de l’hôtel El Az

Réagissez

Le parc hôtelier de la ville de ville de Jijel vient de s’enrichir avec un nouvel établissement inauguré mardi dernier en présence du wali de Jijel. L’hôtel El Az, est situé juste à l’entrée qui mène vers Rabta non loin de l’hôtel Nassim qui a lui pignon sur le boulevard Hocine Rouibah. L’hôtel, dispose de 45 chambres, et l’investissement a permis la création de 50 emplois directs qui pourraient atteindre les 90 postes durant la période estivale. Devant le raffinement du décor et des aménagements, l’ex-ministre du tourisme, Abdelwaheb Nouri, en visite à Jijel en août 2016 avait déclaré que «hôtel mérite notre respect et nos encouragements» et d’ajouter que nous avons besoin «d’investisseurs comme celui-là». Ce nouvel acquis permettra d’accroitre le nombre de lits dans le chef-lieu de wilaya qui souffre d’un manque d’infrastructures dans ce domaine.