Il y a 59 ans tombait Dakhli Mokhtar dit El Baraka

Il y a cinquante-neuf ans, le 17 septembre 1957, tombait au champ d’honneur Mokhtar Dakhli dit El Baraka, au cours d’un accrochage dans la région d’El Milia, entre un groupe de moudjahidine de l’ALN et une patrouille de l’armée française appuyée par le 3e REI (régiment étranger d’infanterie), le 1er Hussard et du 8e RPC (régiment de parachutistes coloniaux).

L’importance de la personnalité était telle que l’information avait été publiée à la Une de la Dépêche de Constantine du 19 septembre 1957 (Dakhli Mokhtar dit «Baraka», important chef rebelle de la «Nahia de Djidjelli» abattu dans la région d’El Milia). El Baraka est né le 2 décembre 1929 à la mechta d’Ouled Abdellah dans la commune de Chekfa (actuellement commune de Bordj T’har). Orphelin de père très jeune, il bénéficia durant quatre années d’un enseignement coranique et s’occupa de travaux agricoles.

À l’âge de 14 ans, il rejoint le local d’un de ses cousins à Annaba pour exercer le métier de coiffeur. Cette activité lui fera découvrir des militants politiques qui participeront à son éveil, particulièrement après les sanglants évènements du 8 mai 1945, année durant laquelle il rejoint les rangs du PPA. Intégré dans une cellule de militants, il convolera en justes noces en 1948, avant de rallier par la suite Alger pour, semblerait-il, échapper à la surveillance policière, surtout après les évènements consécutifs à une réunion qui s’est tenue au café d’El Guelmi, et qui lui avait coûté une arrestation.

Le martyr a été parmi les premiers combattants lors du déclenchement de la Révolution de Novembre 1954. Abdellah Bentobal avait, à ce propos, déclaré lors d’un séminaire sur la santé dans la Wilaya II historique tenu à Jijel en novembre 1996 que Amar Benaouda lui avait dépêché trois militants pour intégrer sa cellule : il s’agissait de Hocine Bouali dit Messaoud, Abdellah Bensam dit Messaoud Tahiri et Mokhtar Dakhli.

El Baraka a mené plusieurs opérations armées contre les positions de l’armée française, qui avait installé des postes de surveillance dans les localités montagneuses. On retiendra celles de Seddat dans la région de Boumidoul (Bordj T’har) en octobre 1955, l’embuscade de Souk à Chekfa en juin 1956 qui avait permis la récupération de 8 armes et des munitions. On rappellera aussi l’opération de Taskift, en avril 1957, qui s’est soldée par la récupération de 15 armes ou encore celle de Oued Zeggar (Aïn Kechra, wilaya de Skikda) en mai de la même année.

Cette dernière opération menée en compagnie de Messaoud Bouali, Rabah Beloucief, Abdelwaheb Aïssa et Lakhdar Boulkercha a permis la récupération d’un important butin puisqu’ils ont mis la main sur 11 pièces d’armes lourdes, 55 Mat 49, 54 fusils Mas, 8 boites de grenades, un poste radio ainsi que la somme de 2 millions de francs.

La dernière bataille du martyr El Baraka sera menée le 17 septembre 1957 dans la région d’El Milia, lors d’un accrochage avec l’armée française à Dar Salem près de la localité de Tanefdour. En signe de reconnaissance de la nation, et à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire du déclenchement de la Révolution de novembre 1954 en 2004, El Baraka s’est vu décerner par décret présidentiel (n°04-336 du 1er novembre 2004) la médaille de l’Ordre du mérite national du rang de Athir.