Freeklane à Jijel : Un auditoire enflammé

Réagissez

Pour sa deuxième apparition à Jijel, le groupe Freeklane a enflammé son auditoire, malgré le fait qu’il n’y ait pas eu salle comble, samedi après-midi, à la maison de la culture Omar Oussedik de Jijel.

Le public réagissait à l’unisson aux premières notes des chansons, pour montrer sa connaissance du répertoire du groupe, mais aussi son admiration pour le travail du groupe, ainsi que l’adhésion à ses messages. Chanson après chanson, la salle de spectacles se muait progressivement en piste de danse animée par une jeunesse avide de défoulement.

Le groupe, qui explore plusieurs styles musicaux nationaux, bref la variété nord-africaine, ou encore des sonorités africaines dans un habillage musical moderne et bien arrangé, a entamé le spectacle par Bent Essoltane, une chanson qui fait partie de leur premier album Lalla Mira, sorti en 2013. Ils enchaîneront par d’autres morceaux de cet album, comme du deuxième, sorti en décembre 2016, intitulé Nomad. La chanson, qui a donné le titre du 1er album a fait le bonheur des présents, qui l’on reprise en chœur.

Les minutes s’écoulent et les titres aussi, comme Madani, Dounia, Zine El Bouchra, El moutour koula, Tony Montana et d’autres, tout aussi bien chantés que bien arrangés et joués par l’ensemble des musiciens du groupe. Ce concert payant a été organisé par l’Eurl Iska Events, basée à Jijel. Son patron, le jeune Wail Iskander Rouabhi, nous dira qu’il s’agit de la première sortie de sa jeune entreprise qui s’investit dans ce domaine comme celui de l’organisation d’autres manifestations, telles les semaines commerciales, entre autres.

De son côté, Chemseddine Abbacha, le chanteur du groupe, qui compte huit musiciens, nous dira que Freeklane est l’assemblage de deux mots que sont free (libre) et Iklane (serviteur dans l’ancienne hiérarchie sociétale berbère) et de préciser que les membres du groupe se sont rencontrés à l’université d’Alger. «A partir de 2011, on a commencé à faire des petites scènes pour montrer ce qu’on fait, on est passés à la radio avant de conclure avec un premier album. Ensuite le deuxième album est arrivé», ajoutera-t-il.

Pour les textes, il dira qu’ils sont plutôt recherchés et peuvent toucher les moins jeunes, alors que pour la musique, il indiquera que c’est une musique algérienne, de la variété, mais aussi un mélange de styles. Interrogé sur les compositions, il dira qu’«il y a le groupe, mais plus exactement c’est moi qui compose, qui écrit. Jusque-là, nous ne faisons que passer des messages dans des chansons écrites par nous-mêmes et on n’a pas encore fait de reprises dans nos albums».

Outre les musiciens Nazim Krideche (guitare et arrangement), Nazim Mohamedi (guitare), Yacine Haddad (batterie), Ferhat Kaci (clavier), Nabil Tahrat (clavier), Koussas (basse) et Fouad Torki (percussion), le chanteur ne manquera pas de louer le travail effectué par Djahid Laâlam, le manager du groupe qui fait beaucoup d’efforts. «Déjà on pense à un nouveau répertoire», conclura Chemseddine, qui affirmera qu’actuellement le groupe prépare le deuxième clip de ce deuxième album pour la chanson Tony Montana.