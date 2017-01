Réagissez

Les intempéries qui touchent depuis quelques jours la wilaya de Jijel ont provoqué une grande tension sur le gaz butane dans pratiquement toutes les agglomérations.

Une véritable ruée sur la fameuse bonbonne a d’ailleurs été constatée dans les points de vente des stations de distribution ou chez les revendeurs privés. Tous les chargements sont rapidement écoulés, a-t-on constaté, dans une station à El Milia. «L’Etat a fait ce qu’il faut faire, le gaz est disponible, il faut dire la vérité, ce sont les consommateurs qui sont à l’origine de cette anarchie», affirme un agent devant une foule de citoyens pressés de prendre livraison de leur bonbonne.

Sur place, on nous fait savoir que chaque jour, 600 à 700 bouteilles de gaz butane sont distribuées. «Parfois, nous avons plus quand on a deux arrivages», fait remarquer notre interlocuteur. Chaque hiver, ce sont les mêmes scènes qui se reproduisent avec ces longues files d’attente, où des citoyens confrontés au froid viennent pour s’y approvisionner en gaz butane.

En dépit des mesures prises par les autorités de la wilaya au début de l’hiver pour constituer des stocks, notamment dans les communes rurales, la bonbonne de gaz est au centre de toutes les convoitises. La spéculation est le maître mot dans la chaîne d’approvisionnement, lorsque des revendeurs occasionnels sans scrupules, en profitent pour doubler le prix. Dans certaines communes, comme à Ouled Rabah, où 1200 bonbonnes ont été stockées, les habitants assiégés par la neige sont confrontés à des difficultés extrêmes pour s’approvisionner en gaz butane. Ils se rabattent sur le bois pour se chauffer.

Le bois est d’ailleurs le seul moyen de chauffage disponible pour de nombreuses familles habitant les localités où le gaz butane n’est pas disponible, à l’image des zones rurales les plus éloignées à Ghebala, Ouled Rabah et Chahna. Le raccordement au gaz naturel de plusieurs communes a contribué à diminuer un tant soit peu la tension sur le gaz butane. Sans les projets de gaz réalisés, reconnaît-t-on, la situation aurait été plus complexe.