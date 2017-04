Fête de la fraise à Jijel : Un événement qui s’inscrit dans la tradition

Réagissez

La production de la fraise, qui était de 1200 quintaux en 2002, va passer à une quantité prévisionnelle de 102 189 quintaux, en 2017.

C’est devenu une tradition depuis que la région s’est hissée parmi les plus importantes productrices de ce fruit. Jijel a célébré, ce jeudi, la Fête de la fraise, à la place de la République, en présence du wali de Jijel et d’une forte participation de producteurs et d’autres opérateurs. Rencontré sur les lieux, le président de la Chambre de l’agriculture, Farid Baka, nous dira que la superficie dédiée à la culture de la fraise est actuellement de 320 hectares, soit 0,72% de la SAU (surface agricole utile).

Notre interlocuteur s’est réjoui que «le savoir-faire existe chez les agriculteurs qui pratiquent cette culture rentable depuis les années quatre-vingt-dix». Néanmoins, concédera-t-il, «l’inconvénient est que tous les nouveaux plants sont importés de l’étranger», ce qui devrait inciter certains à s’investir dans ce créneau, certes technologique, mais salutaire à long terme. Et pour cause.

Le nombre de nouveaux plants mis en terre cette année est de 16 millions ! Il estimera la production de cette année à 10 000 tonnes, ajoutant que celle-ci est écoulée dans 25 wilayas du pays. Pour les variétés utilisées, M. Baka affirmera que les «agriculteurs travaillent actuellement avec 19 variétés, essentiellement d’origines espagnole et italienne», et ajoutera que «la Chambre s’occupe de la profession et des professionnels, notamment dans le suivi et le rapprochement des techniciens et instituts des agriculteurs».

Il indiquera, par ailleurs, que la Chambre travaille «à développer l’installation de multichapelles dans la région, d’autant qu’on souffre d’un foncier agricole limité». Concernant les exportations, le président de la Chambre affirmera que «des expériences ont été menées, notamment avec la Russie», mais jugera que la fraise est «un produit périssable qui demande un grand soin et un transport aérien».

A ce propos, il y a lieu de remarquer la présence d’un Saoudien, qui prospecte avec un opérateur algérien pour éventuellement exporter la fraise jijelienne. La wilaya de Jijel dispose d’une superficie agricole de 98 499 hectares, dont 44 555 ha de superficie agricole utile (SAU), parmi lesquels 7146 ha sont irrigués. Selon les données des services de l’agriculture, la culture a connu depuis 2002 une évolution importante.

La production est passée de 1200 quintaux à une quantité prévisionnelle pour 2017 de 102 189 q. La culture de la fraise couvre, selon les chiffres des services agricoles, 341 hectares. Elle connaît ainsi actuellement un boom dans la wilaya et touche principalement les communes côtières, mis à part El Ancer, principalement dans la plaine de Belghimouz, proche de la mer et est irriguée par les eaux de l’oued El Kébir.

Les plus grandes superficies se trouvent à Sidi Abdelaziz avec 95 hectares, suivis par Kheiri Oued Adjoul avec 83,2, ha puis El Ancer avec 72,92 ha. Les communes de Djema Beni Hbibi, Chekfa, El Kennar et l’Émir Abdelkader disposent respectivement de 41 ha, 12,4 ha et 11 pour les deux dernières. Enfin, les communes de Taher, Kaous, El Aouana et Jijel, les superficies cultivées sont réduites, allant de près de 8 ha à moins d’un hectare.