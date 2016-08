Externalisation des consultations médicales spécialisées

Réagissez

Pour faire face au flux incessant de malades vers les hôpitaux, la direction de la santé publique (DPS) de la wilaya de Jijel a mis en place un programme d’externalisation des consultations spécialisées pour les ramener dans les structures de soins de proximité.

L’objectif est de réhabiliter les polycliniques dans leur rôle de prise en charge des besoins en matière de santé de base des citoyens. Cet objectif consiste également à désengorger les hôpitaux des milliers de malades qui les sollicitent, de jour comme de nuit, pour des soins, pouvant être pris en charge ailleurs que dans ces établissements. «Il faut que les hôpitaux retrouvent leur vocation d’hospitalisation. Pour ce faire, un programme a été mis en place pour renforcer les points de garde dans les polycliniques en plus de l’externalisation des consultations spécialisées vers ces structures», affirme une responsable à la DSP.

Mettant en application une directive du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, insistant sur la réhabilitation de la santé de proximité, la DSP a lancé des campagnes de sensibilisation, appelant les citoyens à se diriger vers les points de garde des polycliniques au lieu des hôpitaux. Outre les services médico-chirurgicaux des hôpitaux de Taher, El Milia et Jijel, les EPSP de Sidi Marouf, Ziama Mansouriah, Ouled Askeur, Djimla, Thaher et Jijel ont été renforcés par des points de garde assurant des consultations H24. Quant aux consultations spécialisées, assurées par des praticiens spécialistes exerçant dans les hôpitaux à raison d’une fois par semaine, elles sont programmées dans les polycliniques de ces EPSP.